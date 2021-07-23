Яркая жизнь в мегаполисе: Алла Барановская представила летний Clipse Beauty Box

Красота / Новинки 23 июля 2021

Cosmo

Жизнь в мегаполисе из сезона в сезон становится все насыщеннее, а вот ярче — не всегда. Зимой нам не хватает красок вокруг, а летом хочется сбежать ближе к природе и дальше от рутины, но воплотить эти желания в реальность не так уж и просто.

Добавить яркости в повседневность, а заодно и в бьюти-рутину, поможет уже ставший желанным для девушек Украины Clipse Beauty Box. Два года назад Алла Барановская, инфлюенсер и основательница сети салонов красоты Clipse, решила, что счастливых девушек должно быть больше. Так появился бьюти-бокс, в котором собрана лучшая косметика и средства по уходу от Кerastase, Вabor, Dr.Jart, Genosys, Givenchy, Elemis и множества других брендов.

С каждым сезоном тиражи Clipse Beauty Box увеличиваются, а спрос становится только выше. Все благодаря уникальной возможности получить больше 20 продуктов от мировых и локальных брендов с экономией до -70%. Уже по сложившейся традиции боксы были раскуплены в первые дни продаж.

В каждом из трех видов боксов — silver, gold, platinum — находится универсальный и качественный домашний уход для лица, волос и тела, аромат Givenchy Irresistible, а также уникальные бонусы. В продолжение традиции поддержки локальных производителей в новом боксе появились хиты продаж украинской марки Marie Fresh Cosmetics и сертификаты от бренда одежды Infanta Liza.

Главный приз для всех обладателей Clipse Beauty Box — шанс получить в подарок от международных партнеров Rixos Premium Belek и Anjana SPA Belek недельный тур на двоих с программой все включено.

Узнать о боксах больше можно по ссылке.