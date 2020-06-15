Яркий наряд и ослепительная улыбка: королева Елизавета II впервые за долгое время появилась на публике

Звезды / Новости
15 июня 2020
Cosmo

В субботу, 13 июня, королева Елизавета II отпраздновала свой официальный 94-й день рождения. Традиционного массового парада, за которым королевская семья ежегодно наблюдает с балкона Букингемского дворца, в этом году по понятным причинам не было. Вместо него именинница посетила скромный парад на территории Виндзорского замка, где находится в самоизоляции вместе с супругом.

Валлийские гвардейцы промаршировали в честь дня рождения Елизаветы II, придерживаясь положенной дистанции. На мероприятии королева появилась в бирюзовом пальто и шляпке в тон. Несмотря на отсутствие на празднике родных, Елизавета II много улыбалась и выглядела счастливой.

Так держать!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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