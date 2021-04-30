Язык тела: эксперт рассказала о настоящих отношениях Кейт Миддлтон и принца Уильяма, проанализировав их новые фото

Звезды / Новости
30 апреля 2021
Cosmo

Вчера мы показывали тебе новые фото Кейт Миддлтон и принца Уильяма, приуроченные к 10-летней годовщине их свадьбы. На них супруги нежно обнимают друг друга, держатся за руки и выглядят такими же трогательными влюбленными, как и в день своего бракосочетания. 

Уже по традиции новые портреты членов королевской семьи внимательно изучила эсперт по языку тела Карен Дональдсон, которая рассказала поклонникам герцогов Кембриджских немного больше об их истинных отношениях. Сенсации, к счастью, не случилось — по ее словам, Кейт и Уильям и правда влюблены друг в друга, как и десять лет назад.

«Они не только все еще влюблены, они еще и друзья, которым очень комфортно вместе и которые полностью доверяют друг другу», — отметила Карен, анализируя положение головы Кейт и ее улыбку.

Фото: @chrisfloyd

«То, как Кейт положила голову на грудь Уильяма, сигнализирует о том, что она доверяет ему, чувствует себя с ним в безопасности и хочет быть рядом с ним. Ее улыбка охватывает все ее лицо (мы можем увидеть морщинки вокруг рта и глаз), что говорит нам о том, что это искренняя улыбка», — объяснила она.

То же эксперт говорит и о герцоге Кембриджском.

«Улыбка Уильяма также охватывает все его лицо; глаза, щеки и рот, что говорит нам, что его улыбка тоже искренняя. Он обнимает ее расслабленно, что говорит нам о том, что у них высокий уровень связи и комфорта друг с другом. Также Уильям наклоняется к Кейт сзади, его осанка немного сутулая, что говорит нам, что ему очень комфортно со своей женой», — отмечает Дональдсон. 

Фото: @chrisfloyd

Не остались без внимания эксперта и переплетенные руки супругов:

«То, как Кейт держится за пальцы Уильяма, говорит нам, что она хочет быть с ним рядом и является для него надежной опорой».

Мы и не сомневались!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/kensingtonroyal, Chris Floyd
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