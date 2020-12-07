Язык тела: эксперт рассказала о том, как изменились отношения Кейт Миддлтон и принца Уильяма за последний год

Звезды / Новости 7 декабря 2020

Cosmo

Пандемия и карантин повлияли на отношения пар по-разному — чьи-то разрушили, а чьи-то, наоборот, укрепили. Кейт Миддлтон и принц Уильям оказались в числе последних. По крайней мере, так утверждает эксперт по языку тела Джуди Джеймс. Проанализировав поведение супругов на публике, она отметила, что непростые времена их очень сильно сблизили.

«Изоляция и ношение масок повлияли на язык нашего тела, и Кембриджи — не исключение. Время, проведенное вместе взаперти, похоже, усилило их публичные проявления единения. Они держатся гораздо ближе, чем раньше, и чаще смотрят друг другу в глаза. Связь между ними стала более сильной», — отметила Джуди в комментарии для издания Express.

Эксперт также отметила, что из-за ношения маски Уильям начал более активно использовать жестикуляцию, чтобы как можно яснее выразить свои мысли, а Кейт, в свою очередь, всегда внимательно наблюдает за супругом, выражая понимание и поддержку.