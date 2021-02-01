Юлія Саніна стала ведучою «Орла&Решки. 10 років»

Звезды / Новости 1 февраля 2021

Cosmo

Радісна новина для всіх, хто з нетерпінням чекає виходу святкового сезону «Орел&Решка. 10 років» на Новому каналі: до зіркових ведучих Michelle Andrade, Олексія Завгороднього (Позитива) та не тільки приєдналася фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна.

Кілька тижнів тому Юлія Саніна заінтригувала шанувальників постом про подорож, у яку вона вперше за 12 років вирушила без чоловіка. Виявилося, тоді фронтвумен The Hardkiss знімалася у новому сезоні «Орла&Решки».

«Більше не секрет! Куди літала, чому без чоловіка. Ми зі співведучим відкрили для себе дуже особливе місто. Є ідеї, яке? Вже цієї весни на Новому каналі», — написала вона.

Відмовитися від можливості стати ведучою найпопулярнішого українського тревел-шоу в дівчини навіть думки не було.

«Я прихильниця «Орла&Решки» багато років, знаю багатьох ведучих — ми дружимо. Ця передача вже стала для мене рідною! Коли хочу поїхати в нове місто, насамперед дивлюся випуск «Орла&Решки», щоб дізнатися якісь нюанси та ціни. Тож перше, що я запитала, коли мене запросили на зйомки: «Це на сезон чи разова акція?» Якби запросили на весь сезон, я б погодилася, хоча це й колосальна праця», — поділилася Саніна.

Дивіться усією сім`єю прем`єру сезону «Орел&Решка. 10 років» у суботу, 13 лютого, о 10:00 на Новому каналі!