«З кожним ефіром я ставала все сильнішою і фізично, і морально»: Alyona Alyona прокоментувала свій виліт з шоу «Танці з зірками»

Звезды / Новости 25 сентября 2020

Cosmo

У минулому прямому ефірі шоу «Танці з зірками» паркет залишила найяскравіша та найсміливіша учасниця цього сезону Alyona Alyona, котра наважилася на участь у проекті, незважаючи на хейт у мережі та навіть у прямому ефірі. Свій ранній виліт з шоу реперка прокоментувала в Instagram.

«І сумно, і радісно. За все своє життя я ніколи не бувала у дитячих таборах. Але і через багато років я змогла відчути ту атмосферу. Це відбулося на «Танцях з зірками». Зустрічатися разом на репетиціях та після, жити за розкладом, а в дні ефірів навіть і харчуватися за розкладом. Я вдячна цьому проекту, що мала змогу випробувати себе та своє тіло, розкрити себе з різних сторін, про деякі з них я навіть не здогадувалась.

З кожним ефіром я ставала все сильнішою і фізично і морально і я відчувала у собі потенціал рухатись далі, тому шкода було покинути проект так рано. Але це досвід і це вже перемога, що я пішла на цей проект. Я змогла довести, що наше тіло має невичерпний потенціал! Якщо хтось зможе взяти з мене приклад, я буду неймовірно щасливою», — написала Альона.

А ми дякуємо зірці за яскраві номери та щотижневу порцію мотивації та натхнення!