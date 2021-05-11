За кулисами: актеры, которые терпеть друг друга не могли во время съемок

Звезды / Новости
11 мая 2021
Cosmo

Глядя на трогательную дружбу, крепкие родительские отношения и романтичную любовную историю в фильмах, всегда кажется, что актеры пребывают друг с другом в прекрасных отношениях. Действительно, при просмотре страстной интимной сцены кому в голову может прийти, что актеры не только не испытывают друг к другу никаких эмоций, но даже на дух друг друга не переносят! А некоторые даже устраивали агрессивные перебранки прямо на съемочной площадке! В этой статье мы собрали несколько неожиданных дуэтов, у которых не сложились отношения во время съемок.

Дженнифер Грей и Патрик Суэйзи, «Грязные танцы»

Трудно поверить, но актеры, исполнившие такую страстную историю любви в фильме «Грязные танцы», вечно ссорились в течение съемок и в конце рабочего дня почти не разговаривали. Дженнифер раздражало, когда Патрик начинал с высоты своего опыта давать ей советы, а Патрика выводило из себя, что Дженнифер иногда ведет себя, как ребенок.

Сара Джессика Паркер и Ким Кэтролл, «Секс в большом городе»

Сара Джессика Паркер и Ким Кэтролл, которые сыграли лучших подруг Кэрри и Саманту в популярном сериале «Секс в большом городе», в жизни совсем таковыми не являлись. На самом деле, пресса регулярно разносила слухи об их ссорах. Однажды Ким даже публично оскорбила Джессику в своем Инстаграме, назвав ее лицемеркой.

Том Круз и Брэд Питт, «Интервью с вампиром»

По слухам, во время съемок фильма «Интервью с вампиром» между Томом Крузом и Брэдом Питтом вспыхнула ссора. В одном из интервью Питт даже заявил, что в какой-то момент он достиг такой точки кипения, что стал просто ненавидеть Круза. «Он северный полюс, я — южный», — комментирует актер.

Джером Флинн и Лина Хиди, «Игра престолов»

Ты никогда не задумывалась над тем, почему за все сезоны сериала «Игра престолов» Серсея Ланнистер и Бром ни разу не пересеклись? Дело в том, что актеры согласились играть в сериале только при условии, что у них не будет совместных сцен. Причина оказалась довольно прозаична: раньше актеры встречались, но после произошедшей ссоры буквально возненавидели друг друга!

Блейк Лайвли и Лейтон Мистер, «Сплетница»

Отношения Серены и Блэр в культовом сериале «Сплетница» были далеко не идеальны, но все же они были лучшими подругами. Однако в реальной жизни подругами они так и не стали. Несмотря на то, что поначалу актрисы были не разлей вода, позже их отношения по неясной причине испортились.  В перерывах между съемками они даже не подходили друг к другу!

Райан Гослинг и Рейчел Макадамс, «Дневник памяти»

Отношения актеров романтичного фильма «Дневник памяти» развивались не менее бурно, чем их героев. Актеры настолько невзлюбили друг друга, что Райан даже просил сценаристов, чтоб Макадамс заменили другой актрисой! А во время их ссор вся съемочная группа предпочитала удалиться. Поэтому все были поражены, когда после съемок актеры неожиданно начали встречаться. Их отношения длились четыре года.

Анджелина Джоли и Джонни Депп, «Турист»

Джоли и Анджелина изображали влюбленную пару в фильме «Турист», а в перерывах отходили друг от друга так далеко, как только можно. Анжелина считала, что Депп слишком много возомнил о себе, а Джонни иронично называл ее «примадонной». Несмотря на то, что актеры явно не сошлись характерами, на работе это не отразилось. Вот что значит профессионализм!

Текст: Ольга Распутняя

 

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