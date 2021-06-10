Зачем Меган Маркл тайно звонила Кейт Миддлтон

Звезды / Новости 10 июня 2021

Cosmo

Поклонники называют Кейт Миддлтон главным миротворцем в королевской семье — герцогиня Кембриджская всеми силами пытается вновь сблизить своего супруга принца Уильяма и его младшего брата принца Гарри (стоит только вспомнить ее маневр, который помог братьям поговорить на похоронах принца Филиппа).

Похоже, это понимает и Меган Маркл, которая решила пойти на примирение с королевской семьей именно с помощью Кейт — как сообщают инсайдеры, жена принца Гарри недавно тайно позвонила супруге принца Уильяма.

«Она тайно связалась с Кейт, так как понимает, что единственный способ наладить отношения с семьей — это привлечь Кейт на их сторону», — заявляют источники.

«Кейт предпочла бы держаться подальше от любых «секретных разговоров», так как боится, что все, что она скажет, может быть использовано против нее. Но она хочет мира, особенно учитывая, сколько боли причинили Уильяму, Чарльзу и Королеве семейные разногласия. Ее единственный совет Меган и Гарри — прекратить раз и навсегда публичные вспышки гнева», — отмечают они.