Здоровый и в объятиях возлюбленной: Роберт Паттинсон впервые появился на публике после борьбы с коронавирусом

Звезды / Новости 18 сентября 2020

Cosmo

Недавно мы рассказывали тебе о том, что у Роберта Паттинсона обнаружен Covid-19 — его тест показал положительный результат. Однако, судя по всему, актер уже поборол недуг и, по словам представителя Warner Bros., готов возвращаться к съемкам нового «Бэтмена».

На днях красавчик даже попал в объективы папарацци вместе со своей девушкой Сьюки Уотерхаус — влюбленные, которые выглядели очень счастливыми и не скрывали своих чувств, гуляли, обнимались и целовались в городском парке Лондона (фото смотри здесь).

Напомним, что премьера нового «Бэтмена» запланирована на 30 сентября 2021 года. Ждем с нетерпением!

Текст: Лиза Борисенко