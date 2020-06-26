Жара и страстные поцелуи в бассейне: судя по новым фото, Тимоти Шаламе и Эйса Гонсалес без ума друг от друга

Звезды / Новости 26 июня 2020

Cosmo

На днях стало известно, что 24-летний Тимоти Шаламе встречается с 30-летней актрисой и певицей Эйсой Гонсалес — влюбленные были замечены за поцелуями на одном из пляжей мексиканского побережья. Спустя несколько дней страсти накалились еще больше — в сети обсуждают новые горячие фото звезд, страстно целующихся в бассейне. На некоторых кадрах влюбленные также обнимаются и увлеченно о чем-то разговаривают.

Напомним, Тимоти оставался один с момента расставания с Лили-Роуз Депп в апреле этого года. Эйса же известна не только своими ролями в фильмах «Алита: Боевой ангел», «Малыш на драйве», «Форсаж: Хоббс и Шоу», но и романами с Лиамом Хемсвортом, Криштиану Роналду и не только.

Сейчас же, судя по снимкам, звезды всецело сконцентрированы друг на друге. Как тебе эта огонь-парочка?