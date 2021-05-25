Жарко и ярко: Карди Би запускает первую коллекцию одежды в партнерстве с Reebok

Мода / Fashion news 25 мая 2021

Cosmo

Reebok с гордостью представляет линейку одежды, созданную в коллаборации с легендарной хип-хоп исполнительницей Карди Би, дополненную кроссовками ярких расцветок и призванную вдохновлять женщин оставаться собой.

Дизайн одежды черпает вдохновение в 90-х, отсылая нас к винтажным силуэтам Reebok и ярким воспоминаниям Карди о летних каникулах в Кони-Айленде, центре летнего отдыха и развлечений в Бруклине со знаменитым парком аттракционов. Ассортимент коллекции отражает смелость и прямолинейность певицы и непременно произведет впечатление на каждого. Reebok и Карди Би, объединив усилия, усердно работали на всех этапах: от выбора тканей и создания первых эскизов до финального запуска коллекции. Карди сама примеряла все изделия и без ее личного одобрения ничего не выходило в производство.

«Я очень горжусь тем, что наконец-то могу представить свою первую линию одежды, созданную совместно с Reebok. С ней каждая девушка сможет почувствовать себя привлекательной и уверенной в себе. Легинсы, облегающие талию, и обтягивающие силуэты подчеркнут красоту любой фигуры», — отметила Карди.

Смелые цветовые сочетания в пастельно-фиолетовой и ярко-красной гамме обязательно привлекут всеобщее внимание, а детали, подчеркивающие талию, и кокетливые сетчатые вырезы создадут стиль, вдохновленный 90-ми годами, который на 100% отражает Карди.

Цвета и материалы, использованные в коллекции, подойдут для дневного и вечернего монохромных образов, в которых можно прямо из зала отправиться на прогулку.

Коллекция одежды уже доступна в ограниченном количестве в магазине в Ocean Plaza. Кроссовки в наличии во всех фирменных магазинах Reebok.

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