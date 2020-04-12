Жена Брюса Уиллиса прокомментировала его самоизоляцию с Деми Мур и их детьми

Звезды / Новости 12 апреля 2020

Cosmo

На минувшей неделе Деми Мур удивила поклонников совместным фото с детьми и экс-супругом Брюсом Уиллисом, на котором все семейство позирует в полосатых пижамах. Оказалось, что бывшие муж и жена решили самоизолироваться вместе. И пока одна часть пользователей сети восторгалась этой новостью и призывала Уиллиса вернуться к Мур, другая — активно интересовалась тем, что по этому поводу думает нынешняя жена актера Эмма, с которой они воспитывают двоих дочерей: 8-летнюю Мейбел и 5-летнюю Эвелин.

И, как оказалось, она решение мужа провести карантин с другой семьей поддерживает. Об этом свидетельствует, в частности, ее комментарий к нашумевшему фото в Instagram Мур, которое актриса сопроводила подписью: «Семейные узы».

«В их лучшем виде. Люблю и скучаю по вам, ребята», — отреагировала Эмма.

«Очень скучаем по вам и безумно любим! Домашняя вечеринка сегодня!» — ответила, в свою очередь, Деми.

Что же, кажется, бывшим супругам и правда удалось невозможное — не просто остаться в хороших отношениях, но и дружить семьями. Берем пример!