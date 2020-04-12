Жена Брюса Уиллиса прокомментировала его самоизоляцию с Деми Мур и их детьми
На минувшей неделе Деми Мур удивила поклонников совместным фото с детьми и экс-супругом Брюсом Уиллисом, на котором все семейство позирует в полосатых пижамах. Оказалось, что бывшие муж и жена решили самоизолироваться вместе. И пока одна часть пользователей сети восторгалась этой новостью и призывала Уиллиса вернуться к Мур, другая — активно интересовалась тем, что по этому поводу думает нынешняя жена актера Эмма, с которой они воспитывают двоих дочерей: 8-летнюю Мейбел и 5-летнюю Эвелин.
Публикация от Emma Heming Willis (@emmahemingwillis) 10 Сен 2019 в 7:38 PDT
И, как оказалось, она решение мужа провести карантин с другой семьей поддерживает. Об этом свидетельствует, в частности, ее комментарий к нашумевшему фото в Instagram Мур, которое актриса сопроводила подписью: «Семейные узы».
«В их лучшем виде. Люблю и скучаю по вам, ребята», — отреагировала Эмма.
«Очень скучаем по вам и безумно любим! Домашняя вечеринка сегодня!» — ответила, в свою очередь, Деми.
Публикация от Demi Moore (@demimoore) 19 Мар 2020 в 10:38 PDT
Что же, кажется, бывшим супругам и правда удалось невозможное — не просто остаться в хороших отношениях, но и дружить семьями. Берем пример!