Без фотошопа: папарацци показали, как на самом деле выглядит фигура 50-летней Дженнифер Лопес

Звезды / Новости
27 декабря 2019
Cosmo

Любоваться идеальной фигурой Дженнифер Лопес можно вечно. Благо, она часто демонстрирует ее в своем Instagram, на красных дорожках и даже во время повседневных прогулок. Так, на днях папарацци подловили певицу на выходе из спортзала, в который отправилась позаниматься сразу же после рождественского вечера (берем пример!). Звезда была одета в белый свитшот и облегающие лосины, которые подчеркнули ее идеальные формы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @jlo.lovers__

Поклонники отметили, что даже на случайных неотредактированных фото тело Джей Ло выглядит идеально, и мы не можем с ними не согласиться. Красотка!

4 5 5
Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/jlo.lovers__, instagram.com/jlo
Спецпроекты
Лучшие образы для встречи нового года от Анны Ризатдиновой, Алины Френдий и Анны Андрес
Полный travel-гид по зимней Австрии
Читайте также
1
Учимся у Эльзы Хоск: с чем носить светлые джинсы зимой
2
Рита Ора показала идеальное платье для Нового года
3
Как принц Гарри и Меган проводят праздничные каникулы в Канаде
4
Видео дня: принцесса Шарлотта делает реверанс
5
Как сестры Кардашьян-Дженнер отметили Рождество
Звезды / Новости
Это интересно

По версии Forbes: топ-10 самых богатых музыкантов десятилетия

И нет, №1 на этот раз — не Тейлор Свифт.  

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Когда они вместе, между ними бешеная энергия»: инсайдеры об отношениях Дженнифер Энистон и Брэда Питта

Это невозможно не заметить! 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Совсем взрослые: принцесса Шарлотта и принц Джордж впервые посетили рождественскую службу

В компании родителей, прабабушки и остальных родственников.  

Звезды / Новости

Много звезд и алкоголя: как прошла вечеринка в честь помолвки принцессы Беатрис

Звезды / Новости
Надо прочитать

Beckham Boys: как парни из семейства Бекхэм отметили Рождество

Мы не можем налюбоваться.

Звезды / Новости
Это интересно

Как у барби, только лучше: дочь Кайли Дженнер получила в подарок на Рождество настоящий дом

Самая юная домовладелица! 

Звезды / Новости
Это интересно

Скандал в семье: королева Елизавета убрала фото принца Гарри и Меган Маркл со своего стола

Во время анонса рождественского видеообращения это сразу же заметили внимательные подданные. 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Вместо официальных портретов: в сети без ума от трогательного фото принца Уильяма с детьми, снятого Кейт Миддлтон

Самая милая и неформальная рождественская открытка от герцогов Кембриджских.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Они оба смотрят вперед, а не назад»: Брэд Питт и Дженнифер Энистон решили начать все с чистого листа

Как долго мы этого ждали.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Белая борода и красный костюм: принц Гарри примерил образ Санта-Клауса, и его не узнать!

Мимими дня!

Читайте также
1
Лучшие образы для встречи нового года от Анны Ризатдиновой, Алины Френдий и Анны Андрес
2
Полный travel-гид по зимней Австрии
3
Это было красиво: открытие десятого в Украине магазина Tous
4
10 лучших фильмов года, которые вы могли пропустить
5
Не узнать: Маша Ефросинина показала фото с Юрием Горбуновым, сделанное 20 лет назад
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Рождественское чудо: Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились

По крайней мере, на время.  

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Копия мамы: Меган Маркл и принц Гарри показали подросшего сына на милой рождественской отрытке

Мимими дня!

Звезды / Новости

Совсем другой человек: Карди Би появилась на публике без макияжа, и ее не узнать!

Это точно она?

Звезды / Новости

Зимние каникулы: Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне в уютных образах гуляют в Аспене

Идеальная парочка!

Читай Cosmopolitan в 2019

На обложке: Зои Дойч Полный курс счастливой жизни уже внутри! 20 свежих идей новогодних платьев и 20 блестящих образов на праздник Язык до Киева доведет: какой секс любят украинцы? Отек кадров: как выжить после корпоратива? Что тебя ждет? Прогнозы экспертов, которые знают будущее.

Звезды / Новости

«Я все время ее соблазняю»: Владимир Дантес рассказал о сексе с Надей Дорофеевой

Откровенно. 

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.