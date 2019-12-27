Без фотошопа: папарацци показали, как на самом деле выглядит фигура 50-летней Дженнифер Лопес

Звезды / Новости 27 декабря 2019

Cosmo

Любоваться идеальной фигурой Дженнифер Лопес можно вечно. Благо, она часто демонстрирует ее в своем Instagram, на красных дорожках и даже во время повседневных прогулок. Так, на днях папарацци подловили певицу на выходе из спортзала, в который отправилась позаниматься сразу же после рождественского вечера (берем пример!). Звезда была одета в белый свитшот и облегающие лосины, которые подчеркнули ее идеальные формы.

Поклонники отметили, что даже на случайных неотредактированных фото тело Джей Ло выглядит идеально, и мы не можем с ними не согласиться. Красотка!