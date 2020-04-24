Життя триває: бренд Tous презентував зворушливий відеоролик про жінок, які стали мамами під час карантину

Мода / Fashion news
24 апреля 2020
Cosmo

Всі ми страждаємо в самоізоляції через тотальну тривогу, стрес, неможливість зустрітися з рідними та не тільки. Однак важко й уявити, що зараз відчувають жінки, що вже стали чи ось-ось стануть мамами під час карантину.

Бажаючи висловити свою підтримку та захоплення тисячами жінок, які пережили або тільки готуються пережити народження своїх дітей під час ізоляції, бренд Tous презентував зворушливий відеоролик до Дня матері, у зйомках якого взяли участь реальні жінки, котрі стали мамами під час карантину. Їм довелося зіткнулися не тільки зі звичними страхами перед пологами, але й також зі стресом, породженим невизначеністю нової ситуації, у якій ми всі опинилися.

Інтимна, справжня кампанія, яка є особливо ніжною та зворушливою, надихає нас на те, щоб продовжувати святкувати День матері навіть у найскладніші моменти. Незалежно від того, що відбувається навколо, ми завжди повинні пам’ятати, що життя триває і надія є.

 «Цим емоційним та зворушливим відеороликом ми хочемо визнати та вшанувати один із найважливіших моментів у житті жінки. Ми вважаємо, що за цих обставин важливіше, ніж будь-коли, відчувати підтримку. Тож ми хочемо, щоб жінки, котрі щойно стали мамами, знали, що ми думаємо про них. Хоча, можливо, цей момент був не таким, як вони собі уявляли, вони завжди пам’ятатимуть це як унікальну подію у своєму житті». — відзначив Анаїс Дуранд, директор з маркетингу та комунікацій Tous.

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