«Нам нужно поговорить»: Елена Зеленская обратилась к украинцам с просьбой в новом видео

Звезды / Новости
6 мая 2020
Cosmo

Жена президента Украины Владимира Зеленского объявила о старте проекта под названием «разговор о безбарьерности». Он был организован для того, чтобы лучше понять, с какими барьерами чаще всего сталкиваются украинцы. И для этого на сайте bf.gov.ua начался всеукраинский онлайн-опрос, который продлится два месяца.

«Во время карантина миллионы людей получили опыт полной или частичной изоляции. Мы все почувствовали барьеры. По сути, даже не осознавая этого, мы все одновременно приняли участие в социальном эксперименте - как в нашем обществе, в наших городах и селах жить людям с ограниченной мобильностью, ментальными и физическими различиями. Для большинства из нас это - не навсегда. Но рядом есть люди, для которых эти барьеры не исчезнут никогда», - отметила Зеленская.

В поддержку проекта также вышел видеоролик, в котором Елена Зеленская призывает всех присоединитсья и высказать свое мнение. В видео супруга президента появилась в небесно-голубом костюме украинского бренда Six, который дополнила белой футболкой и кроссовками. 

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