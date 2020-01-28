«Жизнь без него — это новый этап для меня»: Ирина Шейк откровенно рассказала о расставании с Брэдли Купером

Звезды / Новости 28 января 2020

Cosmo

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались друзьями и этому доказательство как то, насколько много времени они оба проводят со своей маленькой дочкой Леей, так и то, как тепло модель отзывается о бывшем возлюбленном в интервью. Так, недавно звезда стала главной героиней французского Vogue и впервые откровенно рассказала и причинах расставания с актером.

«В любые серьезные отношения мы привносим свои лучшие и худшие качества – такова природа человека. Два хороших человека не обязательно смогут стать хорошей парой. Но я думаю, что нам очень повезло пережить вместе те моменты, которые у нас были. Жизнь без Брэдли – это новый этап для меня», — призналась Ирина.

Надеемся, что новый этап будет еще лучше, чем предыдущий.