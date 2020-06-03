«Жизнь ничем не заменишь»: Марк Джейкобс прокомментировал разгром своего бутика в Лос-Анджелесе

Звезды / Новости 3 июня 2020

Cosmo

В США продолжаются массовые протесты, спровоцированные убийством Джорджа Флойда. Наряду с мирными акциями в десятках городов фиксируют случаи погромов, вандализма и прямых конфликтов с полицией. Пострадал и магазин Marc Jacobs на Мелроуз-авеню в Лос-Анджелесе, и бренд уже успел проккоментировать случившееся в своем Instagram.

«Жизнь ничем не заменишь. Жизни чернокожих важны», — гласит подпись под фото разрисованных витрин. Высказался по поводу сложившейся ситуации и сам Марк Джейкобс.

«Никогда не позволяй им думать, что разбитое стекло или уничтоженное имущество — это жестокость. Голод — это жестокость. Отсутствие дома — это жестокость. Война — это жестокость. Сбрасывание бомб на людей — это жестокость. Расизм — это жестокость. Превосходство белых — это жестокость. Отсутствие медицинской помощи — это жестокость. Бедность — это жестокость. Загрязнение источников питьевой воды ради выгоды — это жестокость. Имущество можно заменить, а человеческую жизнь ничем не заменишь», — написал дизайнер в своем Instagram.