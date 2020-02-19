Знай наших: Monatik появился на красной дорожке премии «BRIT Awards 2020» в Лондоне

Звезды / Новости 19 февраля 2020

Cosmo

Популярный исполнитель Monatik, который летом 2019 года на своем шоу собрал 60 тысяч человек на самой знаковой площадке Украины — НСК «Олимпийский», появился на красной дорожке международной музыкальной премии «BRIT Awards 2020», которая состоялась 18 февраля в Лондоне.

Ежегодно гостями музыкальной премии становятся лучшие мировые артисты. В этот раз в списке приглашенных были Билли Айлиш, Ариана Гранде, Coldplay, Гарри Стайлз и Эд Ширан.

Кстати, именно на этой локации, Indigo by O2 Arena, Monatik в октябре прошлого года провел свой сольный концерт в Лондоне.

Мы гордимся нашим артистом и любуемся прекрасными фото с красной дорожки.