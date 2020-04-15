«Знаю, многие ненавидят это»: Камерон Диаз, ставшая мамой в 47 лет, впервые рассказала о материнстве

Звезды / Новости 15 апреля 2020

Cosmo

Три месяца назад 47-летняя Камерон Диаз впервые стала мамой — у нее и ее супруга появилась на свет крошка-дочь. И если счастливый отец Бенджи Мэдден время от времени делился с нами подробностями их семейной жизни, признаваясь в любви своим девочкам, сама Камерон никак не комментировала свой новый статус мамы и просила поклонников уважать ее решение.

Но на днях актриса таки решилась приоткрыть завесу своей семейной жизни. Камерон Диаз рассказала, чем занимается на карантине с трехмесячной малышкой во время прямого эфира с главным исполнительным директором Who What Wear Кэтрин Пауэр:

«Я обожаю быть матерью. Я так благодарна и так счастлива, и это лучшее, что когда-либо со мной случалось. Мне так повезло, что мы сделали это с Бенжи. До сих пор не могу поверить», — поделилась Камерон.

И добавила: «Я или готовлю, или убираю, или занимаюсь ребенком — чаще всего, одновременно. Я готовлю по ночам. Знаю, многие ненавидят это… Мы купаем ребенка, потом Бенджи укладывает ее спать. Он такой замечательный отец! А я иду на кухню, наливаю себе бокал красного вина, включаю какое-нибудь шоу и начинаю готовить».



