Принцесса Диана гордилась бы: принц Гарри записал важное и очень трогательное видео в честь дня рождения матери

Звезды / Новости
2 июля 2020
Cosmo

Вчера, 1 июля, принцессе Диане могло бы исполниться 59 лет. В этот важный день принц Гарри записал видео, в котором от имени себя и своего старшего брата Уильяма обратился к поклонникам. В ролике, опубликованном в официальном Instagram-аккаунте Премии Дианы (The Diana Award), которая была основана дворцом и детьми леди Ди после ее смерти, он затронул тему расизма, которая сейчас особенно остро встала в США. 

«Жена недавно сказала мне о том, что наше поколение и предыдущее сделали недостаточно для того, чтобы исправить ошибки прошлого. Мне тоже жаль, что мы не смогли сделать мир таким, каким вы его заслуживаете», — отметил Гарри.

Упомянул принц также о своей матери, отметив, что, будь она сейчас жива, она продолжала бы бороться против несправедливости и жестокости. 

«Я знаю, что моя мама вдохновляла многих из вас. И я точно знаю, что она боролась бы за ваши права и сегодня. Как и многие из вас, она никогда не искала легких, популярных или удобных путей. Она всегда отстаивала свои принципы и поддерживала тех, кому это было необходимо», — добавил он. 

Очень правильные слова — леди Ди сыном точно гордилась бы!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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