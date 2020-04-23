Зовcім різні: Даша Петрожицька розповіла, що думає про Тіну Кароль та Дана Балана

Звезды / Новости 23 апреля 2020

Cosmo

Українська акторка та співачка Даша Петрожицька стала новою учасницею віртуального бєспрєдєл-шоу «Ніч у барі. #НаДомашнем». Компанію учасниці шоу «Голос країни» склали співачки Michelle Andrade та Злата Огнєвіч.

Популярні виконавиці поговорили не лише на суто дівочі теми, але й про професійні. Так, Злата Огнєвіч зізналася, що на карантині пише нові пісні, а Даша Петрожицька розповіла, що готується до фіналу шоу «Голос країни». Крім того, вона розповіла про творчу роботу з двома її наставниками – Тіною Кароль та Даном Баланом, яким приписують роман. За словами 28-річної виконавиці, зіркові тренери мають зовсім різний підхід до учасників.

«Дан настолько лаконичный, что что-то одно скажет и сразу все становится понятно. Он мне на «Нокаутах» сказал ровно одно предложение и я сразу все поняла. А вот Тина она наоборот, она и мне, и Даниэлю все рассказывала, объясняла. У нас была задача не красиво спеть, а сделать номер».

Даша Петрожицька додає, що на шоу вона геть усіх вважає конкурентами, бо всі учасники вокально дуже сильно підковані. А ще іноді дівчина думає, що найслабшою на проекті є вона, проте зараз Даша намагається з цим боротися.