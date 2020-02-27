«Зовите меня просто Гарри»: принц отказался от титула во время визита в Шотландию

Звезды / Новости 27 февраля 2020

Cosmo

История с отделением принца Гарри и Меган Маркл от королевской семьи продолжается. Напомним, что недавно королева Елизавета запретила супругам использовать титул герцогов Сассекских (Sussex Royal) в коммерческих целях. Тогда Меган и Гарри в своем официальном комментарии отметили, что несмотря на то, что «у королевы нет полномочий запрещать слово «королевский» за пределами страны», они не собираются использовать ни одно из «запрещенных слов» ни в Британии, ни в каком-либо другом месте. И во время своего визита в Эдинбург принц продемонстрировал, что и правда намерен сдержать слово.

Так, на саммите в поддержку запуска своей туристической компании Travalyst, принц попросил ведущую называть его просто Гарри, тем самым отказавшись от своего шотландского титула графа Дамбартона.

Что же, кажется, принц твердо намерен начать новую жизнь, и никакими запретами его не остановить. Ты поддерживаешь его решение?