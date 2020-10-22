Зірка «Гри престолів» Роуз Леслі вперше прокоментувала свою вагітність

Звезды / Новости 22 октября 2020

Cosmo

Про те, що виконавиця ролі Ігритти з серіалу «Гра престолів» вперше стане мамою, стало відомо близько місяця тому. Фотограф Ursula Lake зробила кілька зворушливих кадрів зірки, у якої вже помітно округлий животик, і опублікувала їх на своїй сторінці в Instagram. Фото одразу розлетілися мережею.

Проте офіційний коментар про очікування первістка та свої емоції 33-річна Роуз Леслі дала лише днями. Дружина Кіта Герінґтона зізналася, що вони вже не можуть дочекатися появи малюка на світ і їх переповнюють позитивні емоції.

«Я відчуваю радісне хвилювання від очікування дитини! І не можу дочекатися зустрічі з новим членом нашої сім`ї», – сказала Роуз Леслі в інтерв’ю для The New York Post.

Нагадаємо, що весілля зіркової пари відбулося у червні 2018 року. Більше чуттєвих фото з церемонії одруження акторів серіалу «Гра престолів» дивись тут.

Текст: Марта Якубів