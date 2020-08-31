Звабливий образ та пристрасна сальса: Alyona Alyona підірвала мережу своїм першим виступом на шоу «Танці з зірками»

Звезды / Новости 31 августа 2020

Cosmo

Недавно ми показували тобі відео Alyona Alyona зі спортзалу — у ньому реперка показала, як готується до старту прямих ефірів нового сезону шоу «Танці з зірками». А вчора, під час першого випуску танцювального проекту, країна мала нагоду побачити результати цієї підготовки.

На легендарному паркеті Альона з`явилася у звабливому образі, що ідеально пасував до її запальної сальси з партнером Юрієм Гуричем. Пристрасний та дуже енергійний танець члени жюрі — Григорій Чапкіс, Катерина Кухар та Влад Яма — оцінили лише у 16 балів, однак ця смілива пара точно стала улюбленою танцювальною парою користувачів соцмереж.

«Я не думала, що можна любити Альону ще більше», «Альона, це просто бомба, секс і кайф. Ви така крута в цьому образі, неймовірно жіночна, вболіваю за вас!», «Шикарна жінка.Така справжня!», «Дуже круто! Дуже гарно! Дуже запально! Недарма ти так втомлювалась», — пишуть вони.

Так тримати!