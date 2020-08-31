Звабливий образ та пристрасна сальса: Alyona Alyona підірвала мережу своїм першим виступом на шоу «Танці з зірками»

Звезды / Новости
31 августа 2020
Cosmo

Недавно ми показували тобі відео Alyona Alyona зі спортзалу — у ньому реперка показала, як готується до старту прямих ефірів нового сезону шоу «Танці з зірками». А вчора, під час першого випуску танцювального проекту, країна мала нагоду побачити результати цієї підготовки.

На легендарному паркеті Альона з`явилася у звабливому образі, що ідеально пасував до її запальної сальси з партнером Юрієм Гуричем. Пристрасний та дуже енергійний танець члени жюрі — Григорій Чапкіс, Катерина Кухар та Влад Яма — оцінили лише у 16 балів, однак ця смілива пара точно стала улюбленою танцювальною парою користувачів соцмереж.

«Я не думала, що можна любити Альону ще більше», «Альона, це просто бомба, секс і кайф. Ви така крута в цьому образі, неймовірно жіночна, вболіваю за вас!», «Шикарна жінка.Така справжня!», «Дуже круто! Дуже гарно! Дуже запально! Недарма ти так втомлювалась», — пишуть вони.

Так тримати!

5 5 1
Автор: Юлия Николайчук
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official
Спецпроекты
Головні б'юті-тренди

літа 2020
Ідеальна засмага: як

правильно захищатися від сонця?
Креативный, быстрый

стильный: редакция тестирует
Реклама
Читайте также
1
Головні б'юті-тренди літа 2020
2
Креативный, быстрый, стильный: редакция тестирует
3
Как Анджелина Джоли отреагировала на новый роман Брэда Питта
4
Меган Маркл и принц Гарри запустят подкаст на Spotify
5
10 самых стильных образов на премии MTV Video Music Awards 2020
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Уже не первый месяц: стало известно, как давно Брэд Питт встречается с 27-летней Николь Потуральски

Ну ничего себе!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

С пополнением: бывший муж Меган Маркл впервые стал отцом

Отличные новости!

COSMO / Тренды

Ідеальна засмага: як правильно захищатися від сонця?

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Самая теплая фотосессия: Дженнифер Лопес снялась в новом кампейне модного бренда со своей 74-летней мамой и детьми 

Семейные ценности. 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Кейт Уинслет рассказала о съемках сексуальной сцены с Сиршей Ронан в фильме «Аммонит»

Премьера уже совсем скоро!

Stay home with Cosmopolitan
1
Топ-5 зручних додатків, які допоможуть тобі стежити за своїм здоров'ям
2
«Вот, что Covid-19 делает с волосами»: Алиса Милано, переболевшая коронавирусом, показала последствия болезни
3
Юбилей в самоизоляции: 60-летний Антонио Бандерас заразился коронавирусом
4
Не поспішайте знімати маски: в Україні продовжили карантин до осені
5
«Просто надень ее»: Кортни Кокс и Дженнифер Энистон призвали носить маски забавным видео со щенками
Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Это продолжается с 14 лет»: Белла Хадид рассказала о своей борьбе с болезнью Лайма

И о том, как она повлияла на ее жизнь.

Loading...
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Больше не один: Брэд Питт отдыхает с 27-летней моделью на юге Франции

Фотодоказательства от папарацци — внутри!

Читайте также
1
Ідеальна засмага: як правильно захищатися від сонця?
2
«Акушерство – это такая сфера, где на принятие единственно верного решения у врача есть считанные минуты», — интервью акушера-гинеколога с 35-летним стажем
3
Как ухаживать за кожей во время беременности: рассказывает эксперт
4
15 самых красивых причёсок на 1 сентября
5
Мотивация дня: Адель впервые опубликовала фото в купальнике после похудения на 45 кг
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Новость дня: Кэти Перри и Орландо Блум стали родителями (и уже показали первое фото малышки!)

И сразу же рассекретили ее имя!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Это безумие»: Меган Фокс эмоционально ответила на оскорбления в свой адрес из-за нового романа

Ее можно понять!

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: София Ричи

Здоровый экоизм: новые правила жизни, сознательная мода и эко инфлюэнсеры

Экологично меняем работу и освежаем резюме

Вогнали в краску: прокачиваем навыки по окрашиванию волос дома

Go out: как сделать каминг-аут безопасным для себя и безболезненным для твоего окружения

Дофаминовый фастинг: не столько диета, сколько новомодный способ перезагрузки
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Больше не отец: сестра Бритни Спирс будет распоряжаться финансами звезды

Но полностью выйти из-под опеки отца у звезды пока так и не получилось.

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Приятные хлопоты: Виктория Бекхэм сама сошьет свадебное платье невесте сына Николе Пельтц

Уже предвкушаем, что это будет.

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости
Это интересно

Маколей Калкін святкує 40-річчя: 5 причин, чому ми любимо «Сам удома» вже стільки років

Пригадуємо і хочемо свята!

Звезды / Новости
Это интересно

Ким и Рианна, держитесь: Дженнифер Лопес запускает собственный косметический бренд

Вот это новость!

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости

Джіджі Хадід розповіла, чому не робить пластичних операцій

Модель підтримує максимальну природність.

Звезды / Новости
Это интересно

Знай наших: голлівудські зірки з українським корінням

Деякі імена з цього списку здивували навіть нас!

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

На фоні нового скандалу в суді: Анджеліна Джолі таємно зустрілася з мамою Бреда Пітта

Та іншими його родичами.

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.