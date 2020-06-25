Звезда «Американской истории ужасов» Эмма Робертс впервые станет мамой

Звезды / Новости 25 июня 2020

Cosmo

День заканчивается отличными новостями: как сообщает издание Us Weekly, 29-летняя звезда «Американской истории ужасов» Эмма Робертс и ее бойфренд, 35-летний актер Гаррет Хедлунд, вскоре впервые станут родителями. Напомним, звезды впервые были замечены вместе в марте прошлого года — тогда они попали в объективы папарацци во время романтической прогулки.

До этого Робертс встречалась с актером Эваном Питерсом, с которым познакомилась на съемках фильма «Взрослый мир». В 2013 году звезды обручились, затем несколько раз сходились и расходились, а в 2019 году расстались окончательно.

Сами Эмма и Гаррет пока не подтвердили новость о будущем пополнении, но мы уверены, что это лишь вопрос времени. Поздравляем будущих родителей!