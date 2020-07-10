Звезда фильмов «Назови меня своим именем» и «Социальная сеть» Арми Хаммер разводится с женой

Звезды / Новости 10 июля 2020

Cosmo

Кажется, ряды пар, которые не выдержали испытания карантином, пополнились еще одной — буквально полчаса назад о своем разводе с женой Элизабет Чэмберс сообщил звезда фильмов «Назови меня своим именем» и «Социальная сеть» Арми Хаммер. Официальное заявление актер опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Тринадцать лет в качестве лучших друзей, родственных душ, партнеров и затем родителей. Это было невероятное путешествие, но сейчас мы вместе приняли решение перевернуть страницу и двигаться дальше по отдельности. В этой новой главе наши дети и наши отношения как родителей будут оставаться главным приоритетом», — сообщил Арми.

Точно такое же заявление в своем аккаунте оставила и Элизабет Чэмберс. Очень жаль!