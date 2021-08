Звезда «Гарри Поттера» сыграет королеву Елизавету II в новых сезонах сериала «Корона»

Ждешь новые сезоны сериала «Корона» с таким же нетерпением, с каким и мы? У создателей шоу есть для нас первые новости — в частности, о том, кто сыграет королеву Елизавету II в пятом и шестом сезоне. Так, эта ответственная роль досталась 65-летней британской актрисе Имельде Стонтон, которую ты наверняка помнишь как Долорес Амбридж из вселенной «Гарри Поттера». Первый кадр с актрисой в образе Елизаветы II появился в официальном твиттере шоу.

An early glimpse of our new Queen Elizabeth II, Imelda Staunton. pic.twitter.com/ZeMSA1hDnv