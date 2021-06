Звезда сериала «Друзья» признался, что борется с раком четвертой стадии

Если ты внимательно смотрела спецвыпуск сериала «Друзья», то точно помнишь, что Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший в шоу Гантера, воссоединился с коллегами только в онлайн-режиме. Как признался сам актер в эфире телеканала NBC, он не смог принять полноценное участие в спецвыпуске, поскольку борется с раком простаты, который у него диагностировали в 2018 году.

Actor James Michael Tyler (@slate_michael) played Gunther on “Friends” for 10 years, but he was unable to attend the recent cast reunion in person because he’s been battling a serious health issue. Now he’s sharing his news for the first time with @craigmelvin. pic.twitter.com/272tg4Sbvc