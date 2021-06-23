Звезда сериала «Друзья» признался, что борется с раком четвертой стадии

Звезды / Новости 23 июня 2021

Cosmo

Если ты внимательно смотрела спецвыпуск сериала «Друзья», то точно помнишь, что Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший в шоу Гантера, воссоединился с коллегами только в онлайн-режиме. Как признался сам актер в эфире телеканала NBC, он не смог принять полноценное участие в спецвыпуске, поскольку борется с раком простаты, который у него диагностировали в 2018 году.

Actor James Michael Tyler (@slate_michael) played Gunther on “Friends” for 10 years, but he was unable to attend the recent cast reunion in person because he’s been battling a serious health issue. Now he’s sharing his news for the first time with @craigmelvin. pic.twitter.com/272tg4Sbvc — TODAY (@TODAYshow) June 21, 2021

Заболевание обнаружили на поздней стадии — с тех пор опухоль успела дать метастазы в кости и позвоночник, из-за чего актер не может ходить.

«Сейчас четвертая, поздняя стадия рака. Так что, в конце концов он, вероятно, достанет меня», — отметил Тайлер.

Сейчас актер продолжает проходить химиотерапию, а рассказать о болезни решил для того, чтобы мотивировать людей проходить регулярные медосмотры. Жалаем Джеймсу Майклу Тайлеру сил и скорейшего выздоровления!