Звезда сериала «Друзья» признался, что борется с раком четвертой стадии

Звезды / Новости
23 июня 2021
Cosmo

Если ты внимательно смотрела спецвыпуск сериала «Друзья», то точно помнишь, что Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший в шоу Гантера, воссоединился с коллегами только в онлайн-режиме. Как признался сам актер в эфире телеканала NBC, он не смог принять полноценное участие в спецвыпуске, поскольку борется с раком простаты, который у него диагностировали в 2018 году.

Заболевание обнаружили на поздней стадии — с тех пор опухоль успела дать метастазы в кости и позвоночник, из-за чего актер не может ходить.

«Сейчас четвертая, поздняя стадия рака. Так что, в конце концов он, вероятно, достанет меня», — отметил Тайлер. 

Сейчас актер продолжает проходить химиотерапию, а рассказать о болезни решил для того, чтобы мотивировать людей проходить регулярные медосмотры. Жалаем Джеймсу Майклу Тайлеру сил и скорейшего выздоровления!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages, instagram.com/slate_michael
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