Звезда сериала «Хор» Ная Ривера, пропавшая во время водной прогулки с 4-летним сыном, найдена мертвой

Звезды / Новости 14 июля 2020

Cosmo

Начиная с 8 июля, когда звезда сериала «Хор» Ная Ривера была объявлена пропавшей без вести во время водной прогулки с 4-летним сыном, семья и поклонники звезды надеялись на чудо. Спасатели и водолазы несколько дней вели поисковую операцию на озере Пиру, где и случилось трагическое происшествие.

Однако, к большому сожалению, чуда не случилось: вчера, 13 июля, представители власти объявили, что в озере было обнаружено тело, а во время официальной пресс-конференции подтвердили, что оно принадлежит погибшей актрисе. По словам шерифа округа Вентура в южной части штата Калифорния, произошедшее выглядит как трагическая случайность, никаких следов борьбы или сопротивления на теле Наи обнаружено не было.

Поклонники сериала «Хор», благодаря которому Ная Ривера получилась широкую известность, уже успели окрестить его «проклятым», вспомнив также смерть двух коллег актрисы по сериалу: Кори Монтейта, который умер семь лет назад от передозировки наркотиков, и Марка Саллинга, который покончил жизнь самоубийством два года назад в ожидании приговора за хранение детской порнографии.

Приносим соболезнования родным и близким актрисы.