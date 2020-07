Звезда сериала «Хор» пропала без вести во время водной прогулки на озере с 4-летним сыном

Тревожные новости из Калифорнии: как сообщают западные СМИ, вчера пропала без вести звезда сериала «Хор» Ная Ривера. По сообщениям полицейских, днем актриса арендовала лодку для себя и своего 4-летнего сына Джози, и отправилась с ним на водную прогулку по озеру Пиру. Через несколько часов мальчика, одетого в спасательный жилет, обнаружили в лодке в одиночестве. Со слов Джози стало известно, что они с мамой отправились купаться, однако та так и не вернулась обратно в лодку.

