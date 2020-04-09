Звезда Youtube: Наоми Кэмпбелл берет на карантине интервью у звезд

Звезды / Новости 9 апреля 2020

Cosmo

Супермодель Наоми Кэмпбелл свободные дни проводит максимально полезно. Например, гуляет с крестником и покоряет Youtube. Недавно звезда запустила собственное ток-шоу, в котором она берет интервью у разных знаменитостей.

Программа «Без фильтров с Наоми» выходит на канале Наоми каждый день, а героиней первого выпуска стала Синди Кроуфорд. Модели общались по видеосвязи и во время интервью обсудили фотосессии, работу на подиуме, моделлинг в 90-х и не оболи стороной тему коронавируса.

Вторым звездным гостей шоу Наоми Кэмпбелл стал дизайнер Марк Джейкобс, а в третьем выпуске модель сделала интервью с Николь Ричи.