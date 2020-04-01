Звезда «Звездных войн» умер от коронавируса

Звезды / Новости 1 апреля 2020

Cosmo

Грустные новости из Великобритании: утром, 31 марта, от осложений, вызванных коронавирусом, умер 76-летний актер и преподаватель по диалекту Эндрю Джек. Жена актера, сыгравшего в саге «Звездные войны», в этот момент находилась в Австралии в самоизоляции.

«Эндрю умер сегодня утром от Covid-19 в больнице Святого Петра в Чертси. Он жил на одной из старейших рабочих лодок на Темзе, был очень независимым, но безумно влюбленным в жену Габриэль Роджерс, которая также работала диалектным тренером. Ужасно, что она застряла на карантине в Австралии. Она не смогла увидеться или поговорить с ним в конце его жизни, и есть вероятность, что похороны могут не состояться», — сообщила представительница актера Джил МакКаллоу.

Искренне соболезнуем.