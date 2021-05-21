Звездные войны: голливудские знаменитости, которые ненавидят друг друга

Звезды / Новости 21 мая 2021

Cosmo

Голливудские звезды часто кажутся нам недосягаемыми существами, которые живут только по ту сторону экрана. Однако селебрити остаются такими же людьми, как и мы, и подвержены тем же страстям. Они также влюбляются, изменяют, ссорятся, мстят, оскорбляют и даже, кхм-кхм, дерутся! А некоторые войны голливудских знаменитостей длятся так долго, что по ним можно написать роман!

Джастин Бибер и Орландо Блум

Как это часто бывает, камнем преткновения между двумя мужчинами стала женщина. В 2012 году пошли слухи о том, что Бибер ухаживает за женой Орландо Блума — топ-моделью Мирандой Керр. А через год, когда супруги развелись, Бибер в присутствии Орландо упомянул о том, что встречался с его женой еще во время их брака. Окончание конфликта закончилось фееричной дракой, которую наблюдали все пораженные посетители модного ресторана на Ибице, где обедали знаменитости.

Тейлор Свифт и Канье Уэст

Вражда Тейлор Свифт и Канье Уэста давно уже стала притчей во языцех. В 2009 году во время благодарственной речи Тейлор Свифт на премии MTV VMA Канье отобрал у певицы микрофон и заявил, что это Бейонсе, а не Тейлор, «сделала лучшее видео всех времен». Выходку Канье осудили, и он вынужден был принести публичное извинения. А в 2016 Канье выпустил песню «Famous», в которой присутствовала строчка: «Мы с Тейлор всё ещё можем заняться сексом. Почему? Я сделал эту стерву знаменитой». После чего Свифт заявила, что никогда не давала одобрения так называть себя перед всем миром. В ответ жена Канье Ким Кардашьян выложила в сеть обрывки их телефонного разговора, где Тейлор якобы выражала свое согласие на это, после чего последовали ожесточенные баталии…

Аманда Байнс и Линдси Лохан

И Аманда, и Линдси являются бывшими кумирами молодежи. И обе они являются любительницами скандальных развлечений, сумасшедших вечеринок и гонок на полной скорости. Однако Аманде, в отличие от Линдси, почти всегда удавалось избежать наказания. Однажды Аманду словили за распитием алкоголя прямо в собственной машине, на что ей сделали всего лишь выговор. Майли немедленно прокомментировала происшествие фразой: «Какого черта? Да меня бы за это посадили!». После чего обе звезды начали ожесточённую войну в социальных сетях.

Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон

Скандалы Анджелины Джоли и Дженнифер Энистон из-за Брэда Питта прогремели на весь мир. Все знают, что Анджелина увела у Энистон супруга, который бросил жену после нескольких лет брака. Как видимо, Энистон этого не забыла, потому что после расставания Питта и Джоли десять лет спустя она поспешила отомстить обидчице и вновь начала сближаться с Питтом. Анджелина, оскорбленная тем, что Питт так быстро оправился после расставания, начала всячески мешать официальному разводу, выдвигая все новые требования.

Райан Гослинг и Рэйчел МакАдамс

Все мы с придыханием пересматриваем романтичный фильм «Дневник памяти», не догадываясь, что исполнившие главные роли актеры просто ненавидели друг друга! Райан Гослинг даже просил режиссера найти ему другую партнершу. А ссоры актеров прямо на съемочной площадке иногда достигала таких масштабов, что съемочная группа просто вставала и покидала помещение. А вишенкой на торте этой истории стало то, что после съемок актеры неожиданно поразили всех и начали встречаться! И правду говорят, от ненависти до любви один шаг.

Текст: Ольга Распутняя