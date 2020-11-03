С короткой стрижкой и в компании возлюбленной: Киану Ривз был замечен на шоппинге в Берлине

Звезды / Новости 3 ноября 2020

Cosmo

Недавно Киану Ривз впервые был замечен на публике с короткой стрижкой, которую ему пришлось сделать для съемок в новой части «Матрицы». А на днях актер снова попал в объективы папарацци, продемонстрировав не только новый имидж, но и свою возлюбленную Александру Грант, которая вот уже несколько месяцев находится вместе с ним в Берлине — именно там проходят съемки четвертой части легендарного фильма.

Влюбленные, судя по огромным пакетам в руках Ривза, возвращались с очень продуктивного шоппинга (фото смотри здесь). По пути к автомобилю Киану что-то оживленно рассказывал Александре, улыбался и выглядел очень счастливым и умиротворенным.

Очень милая пара!