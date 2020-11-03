С короткой стрижкой и в компании возлюбленной: Киану Ривз был замечен на шоппинге в Берлине

Звезды / Новости
3 ноября 2020
Cosmo

Недавно Киану Ривз впервые был замечен на публике с короткой стрижкой, которую ему пришлось сделать для съемок в новой части «Матрицы». А на днях актер снова попал в объективы папарацци, продемонстрировав не только новый имидж, но и свою возлюбленную Александру Грант, которая вот уже несколько месяцев находится вместе с ним в Берлине — именно там проходят съемки четвертой части легендарного фильма. 

Влюбленные, судя по огромным пакетам в руках Ривза, возвращались с очень продуктивного шоппинга (фото смотри здесь). По пути к автомобилю Киану что-то оживленно рассказывал Александре, улыбался и выглядел очень счастливым и умиротворенным. 

Очень милая пара!

4 5 6
Фото: Gettyimages
Спецпроекты
Для тех, кто любит

эстетику и свободу
ОКТЯБРЬ — МЕСЯЦ БОРЬБЫ С

РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Наскільки ти сучасна

українка?
Реклама
Читайте также
1
Для тех, кто любит эстетику и свободу
2
ОКТЯБРЬ — МЕСЯЦ БОРЬБЫ С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
3
Наскільки ти сучасна українка?
4
Королева Елизавета и принц Филипп проведут остаток карантина в Виндзоре
5
Кейт Миддлтон обратилась к медицинским работникам в символичном наряде
Звезды / Новости
Об этом все говорят

«Нельзя сказать, что они расстались, потому что они и не встречались»: инсайдеры об отношениях Брэда Питта и Николь Потуральски

Да ладно?!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Победа — за Эмбер Херд: Джонни Депп проиграл суд по делу о клевете

Актер, впрочем, не собирается сдаваться.   

COSMO / Тренды

Наскільки ти сучасна українка?

Звезды / Новости
Это интересно

Дуже романтично: Володимир Остапчук показав зворушливе відео з весілля і презентував авторську пісню, присвячену дружині

Як у фільмах Тарантіно. 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Стало известно, когда королева Елизавета II покинет престол и кому его передаст

Чарльзу или Уильяму?

Stay home with Cosmopolitan
1
Совершенно секретно: принц Уильям переболел коронавирусом
2
ВОЗ назвали единственный препарат, который действительно эффективен в борьбе с коронавирусом
3
Бывший муж блогера Софии Стужук Дмитрий умер от коронавируса
4
Основатель бренда Kenzo Кензо Такада умер от коронавируса
5
Дональд и Мелания Трамп заразились коронавирусом
Звезды / Новости

Кольцо и поцелуй: Наталья Могилевская «вышла замуж» в прямом эфире шоу «Танці з зірками»

Эффектная парочка!

Loading...
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Совершенно секретно: принц Уильям переболел коронавирусом

Еще весной. 

Читайте также
1
Для тех, кто любит эстетику и свободу
2
ОКТЯБРЬ — МЕСЯЦ БОРЬБЫ С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
3
Наскільки ти сучасна українка?
4
Для нервной системы, укрепления иммунитета и омоложения организма: 5 причин полюбить фейхоа
5
Рецепт бананового чая для хорошего сна
Звезды / Новости
Это интересно

Как две капли воды: Кендалл Дженнер перевоплотилась в Памелу Андерсон на Хэллоуин — и их просто не отличить 

Это точно Кендалл, а не сама Памела?!

Звезды / Новости
Об этом все говорят

С короткой стрижкой и в отличной форме: 56-летний Киану Ривз изменился до неузнаваемости

Нео вернулся!

Читай Cosmopolitan в 2020

На обложке: Джои Кинг

Зеленый номер: этичные бренды и принципы, устройство экодома, green beauty и правила нетоксичной любви

Крылатые качели: твое новое секс-развлечение

Давай без воды: переходим на сухую косметику

Двойной ZOOM: как успешно пройти собеседование онлайн

 
Звезды / Новости

Конец эпохи: умер легендарный британский актер Шон Коннери

Наши соболезнования. 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Все тайное стало явным: Адель впервые за долгое время рассказала о своей личной жизни

Расставив все точки над «і».

Хочешь больше узнать про "Звезд"?
Звезды / Новости

«Мы уже любим ее больше жизни»: 53-летний «танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые стал отцом 

И показал первые фото с дочкой. 

Звезды / Новости
Об этом все говорят

Бэби-бум: супермодель Карли Клосс впервые станет мамой

Хорошие новости. 

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Звезды / Новости
Об этом все говорят

Это официально: Скарлетт Йоханссон вышла замуж

Поздравляем!

Звезды / Новости

Беременная Эмили Ратаковски позирует в купальнике в рекламе новой коллекции собственного бренда

Какой милый животик!

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Звезды / Новости

Снова один: Брэд Питт и Николь Потуральски расстались

Очень жаль!

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.