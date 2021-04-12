Без Меган Маркл: принц Гарри срочно прилетел в Великобританию

Звезды / Новости
12 апреля 2021
Cosmo

Пока поклонники королевской семьи упрекают Меган Маркл и принца Гарри за скупой комментарий в сети по поводу смерти принца Филиппа, Гарри срочно улетел в Британию попрощаться с дедушкой. Похороны состоятся уже в эту субботу.

Согласо официальной информации, Гарри уже прибыл во дворец, но без Меган (по совету врача, она осталась дома с Арчи). По прилету Гарри был встречен кортежем и направился в Кенсингтонский дворец. Там он будет на изоляции на протяжении пяти дней перед похоронами в Виндзорском замке.

Тем временем королевский репортер Ричард Фицуильямс уже успел прокомментировать для The Mirror, что для Гарри — это попытка воссоединиться со своей семьей в это трудное время. И что это особенно важно для того, чтобы уменьшить пропасть между ним и семьей после интервью с Опрой Уинфри. 

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