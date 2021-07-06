Бренди Ozerianko bags та Klis презентували спільну колекцію сумок та шовкових твілі до свята Купала

Мода / Fashion news 6 июля 2021

Cosmo

Ніч на Купала — історія про чари, ритуали та гадання, пов’язані з водою, вогнем і цілющими травами. Кожен з них архаїчно глибокий та містично чарівний, чим вабить і надихає сучасні бренди.

Ozerianko bags та Klis також не пройшли повз магію цієї ночі та присвятили їй спільну колекцію, до якої увійшли три моделі сумок та шовкових твілі до них. Патерни на шовку символізують 4 стихії: повітря, землю, воду й вогонь.

«Натхнення спонтанне. Ніколи не знаєш, що тебе може вразити до глибини душі. Це може бути творчість талановитих людей, сценарій фільму, книга або навіть випадковий перехожий. Натхненням для створення Kupala collection стала природа і казкові історії про чарівне в ніч на Івана Купала. А ще вона для мене про пошук наповнення і ресурсу через звернення до витоків і предків», — говорить Даша Озерянко, засновниця бренду Ozerianko bags.

Сумку-клатч для телефону з молочної шкіри доповнює твілі з казковою квіткою папороті. За повір’ям, на того, хто відшукає купальської ночі дивоцвіт, чекають неймовірні удача та щастя. Поєднання візерунку на твілі та білого кольору сумки, символізує стихії повітря та землі.

Сумку-кісет салатового кольору доповнює ніжно-рожеве твілі з польовими квітами — ромашкою, дзвіночками, жовтими геліптерумами та польовими тюльпанами. Предки вірили: зібрані на Івана Купала трави — цілющі. Тому не лише прикрашали сухоцвітом оселі, а й намагалися щодня його носити між одягу.

Кульмінація свята — розпалювання багаття. Саме воно палахкотить на патерні третього твілі, що поєднало дві стихії свята — воду та вогонь. Бренди пропонують носити виріб разом з новою моделлю сумки Ozerianko bags — сумкою-кубом зі шкіри.

«Кожній з нас хочеться наповнювати життя магією та принаймні раз у житті знайти свою квітку папороті. Тепер для цього не потрібно блукати лісом опівночі — додавайте до своїх образів твілі й сумки з купальської колекції Ozerianko bags та Klis», — говорить Олена Катана, засновниця бренду Klis.

Ozerianko bags та Klis українські бренди, які надихаються традиціями та природою України. Своєю колекцією вони пропонують поєднати історичні надбання із сьогоденням, доповнюючи свої образи сумками та твілі з символами свята, які можуть стати сучасними оберегами.

Фото: Ельзара Музафарова