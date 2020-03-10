Будь Екоїстом: Intertop закликає долучитись до маніфесту свідомого споживання

Мода / Fashion news 10 марта 2020

Cosmo

Надмірне споживання та неекологічне виробництво — одні з найбільших проблем, що сьогодні впливають на клімат планети. Компанія Intertop відтепер виносить культуру свідомого споживання на перший план. У своєму маніфесті вони закликають бути екоїстами, людьми, що розуміють: піклуватись про природу — означає піклуватись про себе.

Вже сьогодні в окремих магазинах мережі по всій Україні можна буде знайти спеціальні бокси для прийому старого взуття на правильну утилізацію.

Маніфест доповнює й нова весняна кампанія, де бренд акцентує увагу на гармонії людини з природою, на легкості, мінімалізмі та відсутності усього зайвого. Головний меседж — природа, яку ми звикли сприймати як належне і зв’язок людини з нею, про який не можна забувати.

«Не можна сприймати моду як зміну трендів і сезонних колекцій. Сьогодні люди починають піклуватись про довкілля та прагнуть купувати екологічно чисту продукцію, — розповідає директорка з маркетингу Intertop Валерія Толочина, — ми вже давно займаємо активну позицію в питанні екологічної моди та свідомого споживання, а Маніфест Екоїста виводить наші стосунки з клієнтами на новий рівень».