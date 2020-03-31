«Да, я сделаю это и без мужчины!»: Рианна рассказала о будущем материнстве

Звезды / Новости 31 марта 2020

Cosmo

Пока весь мир ждет от Рианны новых хитов, сама певица, похоже, взяла совсем другой курс. Так, в недавнем интервью для Vogue Рианна заговорила о том, что хочет стать многодетной матерью.

«Через 10 лет мне будет 42! К этому времени у меня будут дети — трое или четверо», — поделилась планами звезда.

А еще добавила, что на них не повлияет отсутствие мужчины рядом: «Черт возьми, да, я сделаю это и без мужчины! Общество давит на матерей-одиночек, заставляет их испытывать чувство вины. Но ведь единственное, что имеет значение, — это счастье, это здоровые отношения между родителем и ребенком. Единственное, что может воспитать ребенка, — это любовь».

А ты разделяешь позицию певицы?