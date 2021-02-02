«Эти годы были сложными»: Анджелина Джоли откровенно рассказала о разводе с Брэдом Питтом

Звезды / Новости
2 февраля 2021
Cosmo

Невероятная Анджелина Джоли появилась на обложке известного глянца — фото уже можно подсмотреть здесь. А также дала откровенное интервью для британского Vogue — о карантине, семейной жизни и тяжелом разводе с Брэдом Питтом. 

Анджелина рассказала о том, как справляется с материнством: «Я не умею сидеть на одном месте. Мне всегда хотелось много детей, но даже в роли многодетной мамы я представляла, как путешествую где-то в джунглях. Я не видела себя матерью-домохозяйкой в традиционном смысле. Мне пока не хватает навыков, чтобы быть такой. Я справляюсь, потому что дети уже довольно взрослые и помогают мне, но я точно не лучшая кандидатура на эту роль».

А также коснулась темы расставания с бывшим супругом Брэдом Питтом: «Последние несколько лет были очень тяжелыми. Я направила все свои силы на исцеление семьи. И все постепенно возвращается в норму».

Очень откровенно!

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