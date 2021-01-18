Это официально: Джессика Бил и Джастин Тимберлейк стали родителями во второй раз

Звезды / Новости
18 января 2021
Cosmo

Еще летом западные СМИ взорвала новость о том, что Джастин Тимберлейк и Джессика Бил, которые были на грани развода из-за измены артиста, стали родителями во второй раз. Об этом журналистам рассказал близкий друг пары — по его словам, у звезд родился мальчик.

Однако сами родители новость никак не комментировали. До вчерашнего дня. Так, на шоу Эллен Дедженерес певец наконец-то официально подтвердил новость о пополнении в семье и даже раскрыл имя малыша. 

«Его зовут Финеас. Он потрясающий и невероятно милый. И никому не дает спать. Но мы в восторге от него. Мы очень счастливы и благодарны», — признался Джастин.

Безумно рады за родителей!

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Автор: Юлия Николайчук
Фото: Gettyimages
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