Это официально: Джессика Бил и Джастин Тимберлейк стали родителями во второй раз

Звезды / Новости 18 января 2021

Cosmo

Еще летом западные СМИ взорвала новость о том, что Джастин Тимберлейк и Джессика Бил, которые были на грани развода из-за измены артиста, стали родителями во второй раз. Об этом журналистам рассказал близкий друг пары — по его словам, у звезд родился мальчик.

Однако сами родители новость никак не комментировали. До вчерашнего дня. Так, на шоу Эллен Дедженерес певец наконец-то официально подтвердил новость о пополнении в семье и даже раскрыл имя малыша.

«Его зовут Финеас. Он потрясающий и невероятно милый. И никому не дает спать. Но мы в восторге от него. Мы очень счастливы и благодарны», — признался Джастин.

.@JTimberlake told me the name of his new baby! Don’t miss the full interview on my show tomorrow. pic.twitter.com/grBQ9sls0S — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) January 18, 2021

Безумно рады за родителей!