Искусство любить себя: Екатерина Кухар и Александр Стоянов основали собственный бренд

Звезды / Новости 18 ноября 2020

Cosmo

Артисты балета Александр Стоянов и Екатерина Кухар основали бренд Art of self love (Искусство любить себя). Супруги производят редкие аромасвечи, средства по уходу за телом (крем для рук, крем для тела, сыворотка для лица и бальзам для губ), а также шелковые аксессуары для сладкого сна (шелковые наволочки, повязки для сна и резинки для волос).

Все началось с исполнения мечты притязательной Екатерины Кухар. Александр создал для любимой линию аромасвечей из 9 ароматов.

«Изначально создавал свечи только для жены. Никогда бы не подумал, что буду так увлечен свечеварением и подбором ароматов, теперь понимаю страсть парфюмеров. Оказывается, творчество можно проявлять не только на сцене. В моем арсенале есть уже девять авторских ароматов свечей. Все только из натуральных компонентов и полезно для здоровья», — признается Александр.

«Мне, как истинной женщине, было приятно получить от любимого такой изысканный подарок, это словно признание в любви. Будто бы тебе не просто подарили цветы, а специально для тебя вывели новый сорт. Саша как никто другой знает, что в моей гримерке и дома, в каком бы уголке мира я не танцевала, всегда горит свеча. Огонь — это природная стихия, которая очищает, а аромат — магически настраивает на нужный лад. Это мой ритуал, который помогает черпать вдохновение и энергию. В состав свечей, которые создал Саша, входит соевый воск и натуральные аромамасла, после того как воск тает, я использую свечу как уходовое или массажное масло», — комментарирует запуск Екатерина.