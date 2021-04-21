Каре и ноги от ушей: 46-летняя Пенелопа Крус в сексуальной фотосессии для глянца

Звезды / Новости 21 апреля 2021

Cosmo

Недавно мы рассказывали тебе о том, что Пенелопа Крус впервые за долгое время кардинально сменила имидж и сделала каре. Звезда появилась в новом образе в своем инстаграм, в ответ на что поклонники, которые остались в восторге от перевоплощения звезды, потребовали от нее больше фото! И на днях актриса продемонстрировала новую стрижку и не только во всей красе — в новой фотосессии для испанского InStyle.

Фото: Erik Gordon

В объективе фотографа прекрасная Пенелопа позирует в соблазнительных нарядах, демонстрируя роскошный пресс и длинные ноги, и излучает невероятную энергетику, которая чувствуется даже через экран.

Фото: Erik Gordon

So hot!