Майлі Сайрус стала обличчям кампанії Gucci Flora Gorgeous Gardenia

Красота / Новинки 22 июня 2021

Cosmo

«Майлі Сайрус по духу одночасно рок-н-рольна й різнопланова співачка. Я захоплююся нею і вважаю, що вона ідеально втілить новий аромат таісторію Gucci Flora Gorgeous Gardenia», — Алессандро Мікеле.

Модний дім Gucci оголосив про дебют співачки, багаторазової власниці платинових альбомів, автора пісень і новаторки Майлі Сайрус в якості обличчя Gucci Flora Gorgeous Gardenia Eau de Parfum, нового аромату від креативного директора Алессандро Мікеле.

Володіючи неповторною індивідуальністю, вона стане головною героїнею фотознімків і фантастичного відео, створеного і відзнятого Петрою Коллінз під креативним керівництвом Алессандро Мікеле і присвяченого новому аромату.

Будучи уособленням своєї епохи, Майлі Сайрус розповідає про самовираження, оптимізм і автентичності, виступаючи в якості музи для нової фантастичною країни, наповненої радістю, створеної Gucci Beauty і натхненної її унікальною особистістю.

Новий аромат Gucci Flora Gorgeous Gardenia в концентрації Eau de Parfum буде доступний з 30 липня на gucci.com і з 1 серпня в окремих магазинах Gucci, роздрібних магазинах і парфумерних магазинах у всьому світу. Подальша інформація про аромат і його кампанію буде оголошена в найближчі тижні. Щоб дізнатися більше, слідкуй за @guccibeauty в Instagram.