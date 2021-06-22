Майлі Сайрус стала обличчям кампанії Gucci Flora Gorgeous Gardenia

Красота / Новинки
22 июня 2021
Cosmo

«Майлі Сайрус по духу одночасно рок-н-рольна й різнопланова співачка. Я захоплююся нею і вважаю, що вона ідеально втілить новий аромат таісторію Gucci Flora Gorgeous Gardenia», — Алессандро Мікеле.

Модний дім Gucci оголосив про дебют співачки, багаторазової власниці платинових альбомів, автора пісень і новаторки Майлі Сайрус в якості обличчя Gucci Flora Gorgeous Gardenia Eau de Parfum, нового аромату від креативного директора Алессандро Мікеле.

Володіючи неповторною індивідуальністю, вона стане головною героїнею фотознімків і фантастичного відео, створеного і відзнятого Петрою Коллінз під креативним керівництвом Алессандро Мікеле і присвяченого новому аромату.

Будучи уособленням своєї епохи, Майлі Сайрус розповідає про самовираження, оптимізм і автентичності, виступаючи в якості музи для нової фантастичною країни, наповненої радістю, створеної Gucci Beauty і натхненної її унікальною особистістю.

Новий аромат Gucci Flora Gorgeous Gardenia в концентрації Eau de Parfum буде доступний з 30 липня на gucci.com і з 1 серпня в окремих магазинах Gucci, роздрібних магазинах і парфумерних магазинах у всьому світу. Подальша інформація про аромат і його кампанію буде оголошена в найближчі тижні. Щоб дізнатися більше, слідкуй за @guccibeauty в Instagram.

5 5 1
Автор: Дарья Горгиевска
Спецпроекты
Реклама
Читайте также
1
От чего стоит отказаться, чтобы похудеть
2
7 ошибок в уходе за кожей, которые мы неосознанно совершаем
3
Прически, которые придают волосам объем
4
Главные бьюти-тренды сезона весна-лето 2021
5
5 продуктов, которые можно смело есть на ужин
Красота / Новинки
Это интересно

Sweet home: ароматы, косметика и свечи для дома, создающие уют

Обожаем!

Красота / Новинки

6 екологічних б'юті-новинок, якими варто поповнити свою косметичку

Більше, ніж якісна косметика.    

Красота / Новинки
Надо прочитать

Благодійність прикрашає — важлива кампанія Mary Kay

Бренд запустив ексклюзивну декоративну новинку в підтримку благодійного проєкту.

Красота / Новинки
Надо прочитать

Придбай улюблений б'юті-засіб та допоможи тим, хто потребує цього найбільше

Тобі під силу влаштувати справжнє Великоднє диво!

Stay home with Cosmopolitan
1
Повний локдаун: у Києві закривають школи, дитсадки та громадський транспорт 
2
В wish-list: 7 стильных вещей, которые сделают твой дом уютнее
3
Де гуляти в карантин: ТОП-10 муралів Києва
4
Как и чем дезинфицировать смартфон, чтобы точно избавиться от бактерий и вирусов
5
У Києві знову запроваджують жорсткий карантин: що це означає
Красота / Новинки
Надо прочитать

Благодійність пасує до всього: важлива акція Avon

Долучайся!

Loading...
Красота / Новинки
Надо прочитать

Секрети краси фотографині Соні Плакидюк

Дивись та вчись!

Читайте также
1
10 главных модных трендов лета 2021
2
Хейли и Джастин Бибер встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном
3
5 модных вещей, которые стоит взять с собой на пляж
4
Іван Дорн, MONATIK, Джамала та інші знялися в документальному фільмі про українську популярну музику
5
Райский сад: экзотические украшения в новой коллекции Chopard, приуроченной к Каннскому кинофестивалю
Красота / Новинки
Надо прочитать

7 божественных бьюти-новинок, без которых не обойтись этим летом

Хотим их все!

Красота / Новинки
Это интересно

Любимая парфюмированная свеча Дженнифер Энистон

Звезда говорит, что она помогает создать дома потрясающе сексуальную атмосферу!

Красота / Новинки
Надо прочитать

Тільки 10% українок вважають себе красивими на 100%

Сумна статистика.

Красота / Новинки

Секрети краси фешн-інфлюенсерки Аліни Френдій

Хочешь больше узнать про "Красоту"?
Красота / Новинки

Тренд будущего: все, что тебе нужно знать о перманентном макияже

Рассказывают основательницы студии-академии перманентного макияжа New PMU в Калифорнии Мару Одержаховская и Анна Кара.

Красота / Новинки

Правильное питание, уход за кожей и мейкап: учимся всем секретам красоты у профессионалов

Идеальный подарок на 8 марта!

Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Красота / Новинки
Надо прочитать

Весне дорогу: 7 бьюти-покупок, от которых мы в восторге

Для красоты и весеннего вайба!

Красота / Новинки

Телеведущая «Нового канала» Соня Плакидюк стала лицом бьюти-бренда

Хороший выбор. 

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua
Красота / Новинки
Надо прочитать

Beauty-вишлист: покупки, которые помогут встретить весну во всеоружии

Самые желанные средства, гаджеты и аксессуары по версии Cosmo!

 
© Copyrignt Cosmopolitan Ukraine, 2019. Все права защищены.