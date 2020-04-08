Меган Маркл и принц Гарри рассказали, как выбирали имя сыну Арчи

Звезды / Новости
8 апреля 2020
Cosmo

Неожиданное откровение из первых уст! Меган Маркл и принц Гарри рассказали журналистам, как выбрали имя для сына Арчи. Как оказалось, это было не спонтанное решение, а за этим есть целая история.

Так, после того как королева Елизавета II лишила Гарри и Меган титула и возможности использовать слово «королевский», бывшим герцогам Сассекским пришлось заняться полным ребрендингом своей благотворительной организации Sussex Royal. Так, например, они уже придумали для нее новое название — Archewell. Очевидно, что фонд назвали на честь крохи Арчи, которому этой весной исполнится год.

«Еще до Sussex Royal у нас была идея основать благотворительный фонд под названием Arche — греческим словом, означающим «источник действия». Оно взывает к внутренним глубоким ресурсам, которые каждый из нас должен использовать. Мы надеялись, что когда-нибудь сможем сделать такую организацию. Это слово послужило вдохновением для имени нашего сына», — поделились Меган и Гарри.

Сильное имя с красивым смыслом!

 

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Автор: Юля Чуенок
Фото: Gettyimages
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