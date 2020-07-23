«Мы две половинки одной души»: Меган Фокс и Machine Gun Kelly впервые рассказали о своих отношениях

Звезды / Новости 23 июля 2020

Cosmo

Несмотря на то, что о романе Меган Фокс и Machine Gun Kelly всем известно уже давно, сами влюбленные только сейчас официально подтвердили факт своих отношений и рассказали о них в новом подкасте «Give Them Lala ... With Randall».

По словам актрисы, она поняла, что ее жизнь изменится, как только узнала, что рэпер станет ее партнером по съемкам в фильме «Полночь на злаковом поле».

«Я знала, что эта встреча приведет к чему-то, но еще не знала наверняка, к чему. Но в глубине души я чувствовала, что из этого может что-то получиться», — отметила Меган.

Фокс также призналась, что сразу почувствовала связь с Бэйкером: «Я думаю, что мы две половинки одной души. И я сказала ему об этом сразу же».

Сам же рэпер вспомнил, как каждый день сидел на ступенях своего трейлера в ожидании Меган, чтобы поймать хоть один ее взгляд.

«Она должна была выйти из машины. Между трейлером и авто было около пяти шагов. И я просто сидел там и надеялся», — признался Колсон.

Романтично!