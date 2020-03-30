«Мы не будем платить за их безопасность»: Дональд Трамп резко высказался по поводу переезда Меган и Гарри в Лос-Анджелес

Звезды / Новости 30 марта 2020

Cosmo

На минувших выходных стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл с малышом Арчи покинули Канаду и переехали в Лос-Анджелес. Эта новость вызвала много вопросов у американцев. В частности, о том, кто будет оплачивать охрану членов британской королевской семьи. На этот вопрос в своем Twitter ответил президент США.

«Я большой друг и поклонник королевы и Соединенного Королевства. Ранее сообщалось, что Гарри и Меган, покинувшие Великобританию, будут проживать в Канаде. Теперь они уехали из Канады в США, однако США не будут платить за их безопасность. Они должны оплачивать ее сами!» — написал Дональд Трамп.

Коротко и ясно.