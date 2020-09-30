Мимими дня: Эльза Хоск объявила о беременности невероятно нежной фотосессией с округлившимся животиком
Отличные новости от Эльзы Хоск: совсем скоро она и ее бойфренд Том Дейли впервые станут родителями! Радостной вестью модель поделилась в своем Instagram-аккаунте, опубликовав серию невероятно трогательных и нежных фото, на которых продемонстрировала свой округлившийся животик.
Публикация от elsa hosk (@hoskelsa) 29 Сен 2020 в 5:47 PDT
«Уже какое-то время держу в секрете этого маленького ангела в моем животе. Я невероятно взволнована и счастлива скорому появлению малыша и началу новой главы с мужчиной моей мечты! Мы уже на полпути», — отметила Эльза в публикации.
Поздравляем!