Анджелина Джоли назвала причину развода с Брэдом Питтом с откровенном интервью

Звезды / Новости 21 июня 2020

Cosmo

Вокруг развода Брэда Питта и Анджелины Джоли было много слухов и предположений, но сами сами звезды старались его не комментировать. Однако в новом интервью Vogue актриса все же решила расставить все точки над «і» — звезда впервые рассказала о том, почему решила развестись, и как это непростое решение сказалось на их с Питтом детях.

«Я развелась ради благополучия моей семьи. И это было правильное решение. Сейчас я сфокусирована на исцелении детей после этого непростого периода. Многие воспользовались моим молчанием, и они увидели в СМИ много лжи о себе. Но я постоянно напоминаю им — главное, что они сами знают правду и имеют собственное мнение на этот счет. На самом деле, это шестеро смелых и очень сильных молодых людей», — отметила Энджи.

Напомним, ранее в западной прессе не раз появлялась информация о том, что главной причиной конфликтов в семье Джоли и Питта, которые и привели к разводу, были разные взгляды на методы воспитания детей и злоупотребление актером алкоголем.