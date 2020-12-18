Новая любовь: Том Круз завел роман с актрисой, младше его на 20 лет

Звезды / Новости 18 декабря 2020

Cosmo

Новый год — новая любовь. Поговаривают, что 58-летний актер Том Круз влюблен, а его избранница — значительно младше звезды. Но разве возраст сейчас помеха? Кажется, нет. Рассказываем вам все, что нам известно об отношениях Тома Круза и его новой девушки, Хейли Этвелл.

Скорее всего, пара познакомилась на съемках: Том и Хейли вместе играли в фильме «Миссия: невыполнима 7». По словам инсайдера, звезды очень быстро сблизились и их отношения стали больше чем дружескими:

«Они быстро нашли общий язык, а пандемия сблизила их еще больше. Они встречались после работы и много времени проводили вместе. Хейли была у Тома в его квартире в Лондоне. Они кажутся очень счастливыми».

Интересно, что для Тома Круза — это первые серьезные отношения после развода с Кэти Холмс, который случился еще в 2012-м.