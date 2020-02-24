«Она все эти годы любила другого»: Джастин Терру выпустит книгу об отношениях с Дженнифер Энистон

Звезды / Новости 24 февраля 2020

Cosmo

За личной жизнью Дженнифер Энистон следят как ее фанаты, так и поклонники Брэда Питта, Анджелины Джоли и Джастина Терру. Последний, к слову, провел в браке с актрисой два года. И, судя по всему, не самых счастливых.

Как сообщают американские таблоиды, Джастин хочет выпустить автобиографию, где расскажет об их с Дженнифер отношениях. По словам источника, он постоянно чувствовал себя альтернативой Брэду. Сейчас он думает, что потратил время на отношения с женщиной, которая все эти годы любила другого.

Видимо, подобные слухи возникли на фоне общения Питта и Энистон. И хотя официальных подтверждений воссоединению нет, многие фанаты уверены в их романе. Пока не известно, как отреагировала бывшая супруга Джастина на такую новость. Но вот Питт, по словам источника близкого к окружению актера, уже пытается что-то предпринять.

«Брэд пришел в ярость от такой новости. Он хочет остановить этот процесс и защитить Дженнифер от этого» — заявил инсайдер.

Правда это или нет, мы узнаем лишь со временем. Однако, такой поступок Джастина явно не поможет ему поддерживать хорошие отношения с Дженнифер.